CHP’de muhalifler imzaları topladı

CHP
'de, 24 Haziran seçimlerinin ardından Muharrem İnce
'nin etrafında toplanan muhaliflerin olağanüstü kurultay için başlattığı imza kampanyası sürüyor.
İnce'ye yakınlığıyla bilinen Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün
, noter kanalıyla toplanan imza sayısını önceki gün 618 olarak açıkladı. Tüzün dün akşam da Twitter'dan yaptığı açıklamada müjdeyi verdi:
"Olağaüstü Kurultay için gerekli sayıda imza şuan itibariyle toplandı. Pazartesi saat 17.00'ye kadar imza almaya devam edeceğiz. MYK üyelerimiz istediği saatte imzaları görebilir."
'DELEGELERE BASKI' İDDİASI
Yaşar Tüzün'ün açıklamasını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Eğer gerçekten yeterli imza bulunmuşsa Genel Merkez'e sunarlar. Son gün de gelse inceleriz" dedi.
Genel merkez ise imza sayısı veren delegelerin 430 civarında olduğunu, 15 günlük sürenin sonunda ise imza verenlerin sayısının ancak 470-480'ler civarında olacağını savunuyor.
Muhaliflerle genel merkez arasındaki imza sayısı restleşmesi "delegelere baskı yapıldığı" iddialarına da konu oluyor. Genel merkezin ulaşılan delegelerden imzalarını geri çekmelerini istediği, imza kampanyasının bugüne kadarki bölümünde de imzalarını genel merkezin baskısıyla geri çeken delegelerin olduğu belirtiliyor. Parti tüzüğüne göre noter kanalıyla imza süreci başladıktan sonra 15 gün içinde toplam delege sayısının salt çoğunluğu, yani 625 kurultay delegesinin imzası parti genel merkezine bir hafta içinde verilmesi gerekiyor. Parti genel merkezinin ise yeterli imzaların ulaşmasının ardından 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplama zorunluluğu bulunuyor.
DEĞİŞİM SİNYALİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ise dün grup toplantısının ardından 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez "değişim" sinyali verdi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun mesajları 'kurultay talepleri'ne yönelik olarak değerlendirilirken CHP lideri, "Değişmeyen bir şey varsa o da değişimdir. Göreceksiniz, yeni süreçte de partide ciddi değişiklikler olacaktır. Bu ülkede demokrasinin gelmesi için her türlü mücadeleyi verdik, vermeye de devam ediyoruz. Dolayısıyla değişim olacaktır, hiç kimse bundan endişe duymasın" diye konuştu.
CHP liderinin değişim sinyali kulislerde MYK'da köklü revizyonun işareti olarak değerlendirildi.