Terörle mücadelede yeni dönem

TBMM Genel Kurulu, OHAL
'in kaldırılması nedeniyle terörle mücadelede boşluk doğmaması için hazırlanan düzenlemeyi yasalaştırdı. Görüşmeler sırasında yasaya AK Parti'nin önergesi ile bir ekleme yapıldı. Muhalefet partilerinin de destek verdiği değişiklik ile Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) görülen hak ihlalleri ile ilgili bireysel başvuruların Tazminat Komisyonu'na yönlendirilmesinin yolu açıldı. Yeni düzenleme şu değişiklikleri içeriyor: Kamu düzeninin bozulması ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunması halinde 15 gün süreyle belli yerlere giriş ve çıkışlar belli kişilere yasaklanabilecek. Terör suçlarında gözaltı süreleri 3 yıl süre ile 12 güne çıkartılabilecek. 3 yıl süre ile FETÖ başta olmak üzere terör örgütü ile bağlantısı ya da ilintisi bulunanlar, ilgili bakanın onayı ile ihraç edilecek. OHAL Komisyonu kararı ile göreve dönenlerin bazıları, eski görevlerine atanmayabilecek. Bunların istihdam edileceği araştırma merkezleri kurulacak.