‘Enseme silah dayadılar’

FETÖ
'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılandığı davanın 25. duruşması tamamlandı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada senarist Tayyar Raci Şaşmaz müşteki sıfatıyla ifade verdi. Şaşmaz ifadesinde şunları kaydetti: "Motorla Anadolu yakasına geçtik. Çengelköy'de ofisim vardı. Masum ve savunmasız insanlara ateş açıldığını gördüm. Enseme tam otomatik silah dayandı ve yere yatırıldım. Daha sonra esir alınmış insanların yanına götürüldüm. Yaralanmış ve yaralıları taşıdıkları için üzerilerine kan bulaşan insanları darbeci askerlerin tekmelediğini gördüm" dedi. Şaşmaz, davaya katılma talebinde bulundu."