Fecir Alptekin kimdir? - Fecir Alptekin Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı!

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesiyle birlikte Fecir Alptekin, Başkan Erdoğan'ın başdanışmanlığına atandı. Bu kararname ile birlikte 6 yeni atama yapıldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıkları ve Rekabet Kurulu üyeliklerine ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Fecir Alptekin kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Stratejik ve Bütçe Başkanlığına Naci Ağbal,

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Prof. Dr. Fahrettin Altun getirildi.

Buna göre; Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına İbrahim Er ile Reha Denemeç,

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Ahmet Erdem ile Ayşe Ergezen atandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Fecir Alptekin ve Zafer Çubukçu atandı.

Rekabet Kurulu üyeliklerine Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak getirildi.

FECİR ALPTEKİN KİMDİR?

Eğitim hayatında İtalyan Lisesi'nde okuyan Fecir Alptekin, liseden sonra eğitimine Boğaziçi Üniversitesi'nde devam etti.

Novartis Pharma, TUSİAD, Türk Reklam Ajansları Derneği ve Memorial Sağlık Grubu'nda çalıştı. 2006 yılından bu yana halen çalışmakta olduğu Turkuvaz Medya Grubu'nda Kurumsal İletişim Grubu Başkanlığı'na getirildi.