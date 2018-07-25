FETÖ'nün askeri yapılanmasındaki yöneticiye 22,5 yıl hapis istemi

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve el konulan dijital malzemesinde yapılan incelemede, "2048 Fun and Relaxing Puzzle Game" oyunu görünümlü yeni bir kriptografik haberleşme programı bulunduğu tespit edilen şüpheli Ersin Karabölük hakkında, ''silahlı terör örgütü yöneticisi'' olmak suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Davanın iddianamesinde, şüphelinin, so¨zde Deniz Kuvvetleri yapılanmasında ''U¨mitc¸ilik Yapılanması Marmara Bo¨lge Sorumlusu" tabir edilen yo¨netici vasfında oldugˆu belirtildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 21 Şubat 2018'de tutuklanan şüpheli Ersin Karabölük hakkında iddianame hazırlandı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, örgütün so¨zde TSK yapılanmasında o¨rgu¨tsel tabirle "GEZI·CI·" olarak faaliyet go¨steren K.F. isimli s¸ahsın bas¸ka bir sorus¸turma kapsamında yakalandıktan sonra I·stanbul TEM S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nce alınan ifadesinde, etkin pis¸manlık hu¨ku¨mlerinden yararlanma talebiyle o¨rgu¨t ve mensupları hakkında ayrıntılı ac¸ıklamalarda bulundugˆu, bu kapsamda s¸u¨pheli Karabölük hakkında, tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n so¨zde Deniz Kuvvetleri yapılanmasında o¨rgu¨tten kopanları veya o¨rgu¨tsel faaliyetlere yeniden kazandırma is¸inden sorumlu ve ''u¨mitc¸i'' diye tabir edilen birimde ''Marmara Bo¨lgesi Sorumlusu'' konumunda oldugˆunu beyan ettiği ve s¸u¨pheliyi fotogˆrafından tes¸his ettigˆi vurgulandı.

Tespitin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan ve akabinde gözaltına alınan şüpheli Ersin Karabölük'ün üzerinde, evinde ve aracında yapılan aramalar sonucunda el edilen 3 adet DVD'nin alınan exportları ic¸erisinde yapılan incelemede tero¨r o¨rgu¨tu¨ mensubu s¸ahıslarca kullanıldıgˆı bilinen TrueCrypt, Deep Freze ve R-Wipe programlarının kurulum dosyaları (exe) ile bu programların nasıl kurulup kullanılacagˆını go¨steren bilgi ve belgelerin bulundugˆu belirtilen iddianamede, arac¸ ic¸erisinde ise kagˆıt pec¸eteye sarılı vaziyette gizlenmis¸ 5 adet microSD hafıza kartının bulundugˆu, o¨rgu¨tu¨n des¸ifresine yo¨nelik yu¨ru¨tu¨len c¸alıs¸malarda o¨rgu¨tu¨n u¨st du¨zey mahrem imamlarında bulunan bu tu¨r hafıza kartları ic¸erisinde o¨rgu¨t mensubu askeri personel ve onlardan sorumlu mahrem imam bilgilerinin bulundugˆu ve c¸ok ileri du¨zeyde s¸ifreleme programlarıyla (TrueCrypt gibi) s¸ifrelendigˆi, bu nedenle inceleme is¸lemlerinin devam ettigˆi, yine aynı arac¸ ic¸erisinde s¸u¨pheliye ait vesikalık resimler ile bas¸ka bir s¸ahsa ait nu¨fus cu¨zdanı ve su¨ru¨cu¨ belgesi fotokopisinin elde edildigˆi, durumun s¸u¨phelinin ileride yakalanmamak amacıyla is¸lemeyi planladıgˆı sahtecilik suc¸unun hazırlık hareketleri olarak degˆerlendirildigˆi kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Karabölük'ün terör örgütüne organik şekilde bağlı olduğu ve kod adı alarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk göstererek faaliyetlerde bulunduğu belirtilerek, ayrıca örgütün amacına uygun biçimde işleyişini sağlayarak emir ve idare yetkisine sahip olan, konumuna göre örgüt faaliyetlerini düzenleme ve görevlendirme yetkisine sahip yönetici vasfında olduğu tespit edildiği anlatıldı. FETÖ'ye iltisakı nedeniyle şüpheli (öğretmen) ve eşinin kamudaki görevinden ihraç edildiği belirtilen iddianamede, şüpheli Karabölük'ün Bylock kullanıcısı olduğu ayrıca eşinin de tero¨r o¨rgu¨tu¨ elebaşı Gülen'in talimatıyla gerc¸ekles¸tirildigˆi bilinen 17-15 Aralık 2013 do¨neminden sonra o¨rgu¨tu¨n finans kurulus¸u Bank Asya'daki mevcut hesabında artıs¸ bulundugˆu kaydedildi.

Şüpheli Karabölük hakkında, ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenen iddianame, gönderildiği İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günler hakim karşısına çıkacak.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasında yer alan ve örgüte mensup bazı askerlerden sorumlu olduğu tespit edilmesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Engin kod adlı şüpheli Ersin Karabölük'ten ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital delillerde önemli bir bulguya rastlanılmıştı.

Dijital delillerin incelemesi sonucunda, aralarında ByLock gibi birçok şifreli haberleşme programı kullanan örgüt mensuplarının, yeni bir kriptografik haberleşme programı daha kullandığı belirlenmişti. Savcılık, bazı örgüt mensuplarınca Andorid ve İOS işletim sistemlerinin kurulu bulunduğu cep telefonlarına ''2048 Fun and Relaxing Puzzle Game'' oyunu görünümlü yeni kriptografik haberleşme programını indirilerek kullanıldığını tespit edilmişti. Söz konusu programın Karabölük'ten ele geçirilen hafıza kartında bulunduğu belirtilmişti.