İletişimde yeni dönem

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı'nın teşkilat, görev ve yetkilerini belirleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete
'nin dünkü sayısında yayımlandı. Kararnameye göre başkanlık, devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek stratejileri tespit edecek.
TRT DE BAĞLANDI
Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini takip edecek olan İletişim Başkanlığı, yurt dışında Türkiye'nin lehine yapılan "aydınlatma" faaliyetlerine katılacak ve bu faaliyetleri Türkiye'nin dış politikasını destekleyecek şekilde düzenleyecek. Başkanlık, Cumhurbaşkanlığının basınla ilişkilerini düzenleyecek. Daha önce Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen basın kartını artık Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı verecek. TRT de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlandı. ANKARA