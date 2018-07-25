Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > MİT kumpasının merkezi D Büro

kumpasının merkezi D Büro

’cü polislerin kumpasını İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi, D Büro Amirliği’nde organize ettikleri ortaya çıktı. Oslo görüşmeleri olarak bilinen ses kaydının burada montajlandığı tespit edildi

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018
MİT kumpasının merkezi D Büro
'cü savcı ve polislerin, 7 Şubat 2012'de Milli İstihbarat Teşkilatı () Müsteşarı ile bazı MİT yöneticilerini ifadeye çağırıp tutuklama girişimine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmış, emniyet müdürlerinin aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma dosyasında "MİT üzerinden devlet politikalarına yönelik kumpas soruşturmalarına ilişkin talimatın, doğrudan elebaşı 'in de içinde bulunduğu bir heyet tarafından örgüt mensuplarına iletildiği" belirtildi. Örgütün üst yönetiminden gelen talimatın ardından 2011 yılı temmuz ayında , gibi emniyet müdürlerinin aralarında bulunduğu kişilerin de toplantılar yaptığı aktarıldı. Emniyet müdürlerinin toplantılarında, örgüt elebaşılarından gelen talimatların alt kadrolara iletildiği kaydedildi. Bu talimatlar doğrultusunda dönemin FETÖ'cü polis şefleri tarafından MİT'e yönelik kumpas soruşturmasının organize edilerek yürütüldüğü anlatıldı. İstanbul Emniyeti'ndeki kumpas toplantılarına ilişkin, itirafçı olan emniyet müdürü Yunus Dolar'ın ifadelerine de yer verildi. Soruşturma dosyasına göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi, D Büro Amirliği, kumpasın merkezi olarak çalıştı. Burası, kumpas soruşturmasına dayanak yapılan hard disklerin incelendiği büroydu.
Bilirkişi incelemesine göre, kamuoyunda Oslo görüşmeleri olarak bilinen ses kaydının burada ele geçen ses dosyaları üzerinden parça parça birleştirildiği belirlendi. "Hard disklerdeki dosyalar, FETÖ'cü polisler tarafından tertip edildi" denildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
MİT kumpasının merkezi D Büro
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN