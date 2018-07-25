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'ta 7 bölge, ' bölgesi' ilan edildi

'ın Güçlükonak ilçesi kırsal alanında düzenlenecek operasyon öncesi sivil vatandaşların zarar görmemesi için, 7 bölgede 15 gün süreyle bölgesi ilan edildi.

Giriş Tarihi: 25.7.2018 09:46
Şırnak'ta 7 bölge, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Güçlükonak ilçesi kırsal alanındaki 7 bölgede ilan edilen bölgesi ile ilgili Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince ilimizde bulunan aşağıda koordinatları verilen bölgelerde milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla ilimiz Güçlükonak ilçesi; Piştaşiketri Deresi, Badabi Tepeleri, Dulagevr Dere güney batısı, Zivi Mağraları, Cahto Tepe, Kurik Tepe, Soğucak mahallesi 1 km. kuzeyi kırsal alanları arasında bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından bu bölgelerde 25 Temmuz (Dahil)-08 Ağustos (Dahil) 2018 tarihleri arasında (15) gün süreyle valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir" denildi.

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Şırnak'ta 7 bölge, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
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