Son Dakika: 2011'deki o sınavla ilgili 22 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011 yılında yapılan polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek, sınav sorularını örgüt üyelerine verdikleri tespit edildi. Bu kapsamda sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 34 şüpheli hakkında Ankara dahil 18 ilde bugün itibariyle gözaltı kararı verildi.

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

AA'nın haberine göre, 2011 komiserliğe geçiş sınavı öncesi soruları örgüt üyelerine dağıttıkları belirlenen FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmada 22 kişi gözaltına alındı.