Son dakika: 9 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararı açıklandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararlarına göre bir dizi atama yapıldı.
Buna göre yapılan atamalar şöyle,
– Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ahmet?Erdem ve Ayşe Ergezen atandı.
– Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, İbrahim Er ve Reha Denemeç atandı.
– Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na, Naci Ağbal atandı.
– Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına, Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.
– Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na, Fecir Alptekin ve Zafer Çubukçu atandı.
– Rekabet Kurulu Üyeliklerine de Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak atandı.