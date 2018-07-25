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Son dakika: 9 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararı açıklandı

'de 9 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na ve atandı.

Giriş Tarihi: 25.7.2018 03:59 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 04:01
Son dakika: 9 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararı açıklandı

'de yayımlanan Kararlarına göre bir dizi atama yapıldı.

Buna göre yapılan atamalar şöyle,

– Çalışma, ve Aile Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ahmet?Erdem ve Ayşe Ergezen atandı.

Bakan Yardımcılığına, İbrahim Er ve Reha Denemeç atandı.

– Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na, atandı.

– Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına, Prof. Dr. atandı.

– Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na, ve atandı.

Üyeliklerine de Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak atandı.

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Son dakika: 9 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararı açıklandı
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