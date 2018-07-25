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: 'li rahip Brunson ev hapsine alındı

haberi... FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan 'li din adamı Andrew Craig Brunson'un tutukluluğu ev hapsine çevrildi. Rahip Brunson hakkında yurtdışına çıkış yasağı da getirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 14:45 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 15:02
Son dakika: ABD'li rahip Brunson ev hapsine alındı

Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapsi istenen 'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında adli kontrolle 'ev hapsi' kararı verildi.

Andrew Craig Brunson'un, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 15 yıla kadar, 'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçlamasıyla İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanıyordu.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında, adli kontrolle 'ev hapsi'ne alınmasına karar verdi. Rahip Brunson hakkında yurtdışına çıkış yasağı da getirildi.

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Son dakika: ABD'li rahip Brunson ev hapsine alındı
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