Son dakika: Diyarbakır, Şırnak ve Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Nusaybin kırsalında tespit edilen bir grup PKK'lı teröristlere yönelik operasyon başlatıldı. Yerleri tespit edilen teröristlere yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonun ardından Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülecek operasyonlar nedeniyle Yavruköy ve İlkadım mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Diyarbakır'da ise, güvenlik güçlerince yapılan keşif ve gözetleme çalışmaları sonucu Kulp ilçesi kırsalında kalabalık bir grup PKK'lı terörist olduğu belirlendi.

BÖLGE İHA'LARLA KONTROL EDİLİYOR

Diyarbakır Valiliği, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve barınak ile sığınakların imha edilmesi almacıyla Kulp ilçesine bağlı Yaylak Köyü ve Şeyhsalih, Nedrehuş, Mezrasor, Simetok, Dalideri, Akçana ve Derik mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Jandarma Alay Komutanlığı ile Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli Jandarma Özel Harekât Timleri zırhlı araç ve helikopterle bölgeye sevk edildi. Kulp-Muş sınırındaki kırsal alanda gizlendikleri belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı. Operasyona güvenlik korucuları da destek verirken, bölge İnsansız Hava Araçları tarafından kontrol ediliyor.

ŞIRNAK'TA 7 BÖLGE ÖZEL GÜVENLİK ALANI İLAN EDİLDİ

Şırnak Valiliği, Güçlükonak ilçesi kırsal alanında düzenlenecek operasyon öncesi sivil vatandaşların zarar görmemesi için, 7 bölgede 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan etti. Bölgede operasyonlar başlatılırken, teröristlerin kaçış güzergâhlarının da kontrol altına alınması için İnsansız Hava Araçları kullanılıyor.