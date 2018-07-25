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Son dakika: 'de / operasyonu

Son dakika haberi! ’de hücre evlerinde toplantı halindeyken yakalanan 8 / üyesinden 4’ü tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 16:24 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 16:33
Son dakika: Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

Örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında subaylardan sorumlu sözde imamın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliyi yakalamak için örgüt üyelerince "gaybubet" olarak adlandırılan 5 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenledi.

TOPLANTI YAPARKEN YAKALANDILAR

Aralarında "ByLock" kullanıcısı, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir yapılanmasında subaylardan sorumlu sözde imamın da bulunduğu 8 şüpheli toplantı yaparken yakalandı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Hücre evlerinde yapılan aramada ilaç kutularına gizlenmiş örgüte ait yüklü miktarda para, çok sayıda dijital materyal ile sahte kimlik ve ehliyet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.D. ve F.A. emniyetteki sorgularının ardından İzmir ve 'ya gönderildi. Adliyesevk edilenlen şüphelilerden Hasan Y, Ahmet G, Ferdi D. ve Hatice C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.K. ve A.İ'nin ise sorguları devam ediyor.

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Son dakika: Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu
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