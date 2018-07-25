Son dakika: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığında bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, sınır bölgesinde yaptığı kontrollerde, terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, Ceylanpınar'a saldırı hazırlığında olan bir grup terörist tespit etti.

Güvenlik güçleri, 4 teröristi silahlı zırhlı araçlarla ateş altına alarak hale getirdi. Teröristlerin kullandığı gözetleme noktası da imha edildi. Olayın ardından Ceylanpınar sınırında alınan önlemleri artırıldı.