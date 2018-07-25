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'de uzlaşı: AYM'deki "birikmiş dosyalar" eritilecek

 Genel Kurulu'nda, 'de geçerli bazı tedbir ve uygulamaların 3 yıl daha devamını sağlayan, gözaltı süresini uzatan, valililerin yetkilerini artıran yasa teklifinde "son dakika" düzenlemesi yapıldı.

Giriş Tarihi: 25.7.2018 06:55 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 06:57
TBMM'de uzlaşı: AYM'deki birikmiş dosyalar eritilecek

Teklife eklenen yeni madde, 'ndeki pek çok bireysel başvurunun tazminat komisyonuna sevkini kapsıyor. Genel Kurulu'nda tüm partilerin desteğiyle kabul edilen maddeye göre, Anayasa Mahkemesi'nde derdest olan bireysel başvurular, başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle verilen kabul edilemezlik kararının tebliğinden itibaren 3 ay içinde yapılacak müracaat üzerine tazminat komisyonunca incelenecek.

"HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNDE ÖNEMLİ BİR İMKAN SAĞLAYACAK

Komisyona müracaat, müracaat edenin kimlik bilgileri ile Anayasa Mahkemesi'ne başvuru tarihi ve numarasını içeren imzalı bir dilekçeyle yapılacak. Dilekçeye, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuruya ilişkin form, kabul edilemezlik kararı ve bu kararın tebliğine dair belge ile ihlal iddiasına ilişkin diğer bilgi ve belgeler eklenecek. Düzenleme, maddenin yürürlük tarihi itibarıyla Anayasa Mahkemesi önünde derdest olan başvuruları kapsayacak. Komisyon, kararını en geç 16 ay içinde verecek. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Hak arama özgürlüğünde önemli bir imkan sağlayacak" dedi.

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TBMM'de uzlaşı: AYM'deki "birikmiş dosyalar" eritilecek
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