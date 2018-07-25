Torununa Mardin şehidinin adını verdi

TBMM Başkanı Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ve eşi İlknur Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde ikinci çocukları dünyaya geldi. TBMM Başkanı Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım da torun sevinciyle hemen hastaneye koştu. Yıldırım isteğiyle torununa Mardin'de şehit düşen Astsubay Üstçavuş Erhan Yıldırım'ın ismi verildi.
Yıldırım 2016'da henüz Başbakan adayı iken Mardin'de el yapımı patlayıcının teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Erhan Yıldırım'ın cenaze törenine katılmıştı. Ankara Kocatepe Camisi'ndeki cenaze töreni sırasında şehidin Defne Naz isminde 1 aylık çocuğu olduğunu öğrenen Yıldırım çok duygulanmıştı. Bunu unutmadığı için torununa şehit Erhan Yıldırım'ın ismini verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısının ardından TBMM'den ayrılmadan önce Meclis Başkanı Binali Yıldırım
'ı makamında ziyaret etti.
Şehit Erhan Yıldırım, eşi ve çocuğu.