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'de 'den doğalgaz ithalatı edildi

'de iş sendikaları, 'den doğalgaz ithal edilmesini için gösteri düzenledi.

Giriş Tarihi: 25.7.2018 16:36
Ürdün'de İsrail'den doğalgaz ithalatı protesto edildi

İrbid kentinde 15 sendikanın çağrısıyla 'den gaz ithalatı için boruların döşenmeye başladığı bölge yakınında kurulan çadırında gösteri düzenlendi.

Bölgede toplanan eylemciler, İsrail'den doğalgaz ithalatına tepki gösterdi.

'ün İsrail'le 2016 yılında yaptığı gaz anlaşmasını kınayan eylemciler, üzerinde "Siyonist terörüne destek vermek suçtur", "İsrail'le gaz anlaşması iptal edilsin" yazılı dövizler taşıdı.

Sendikalar Konseyi Başkanı Ali el-Abus, eylemde yaptığı konuşmada, "Bu Siyonist proje, gelecek nesilleri prangaya vuruyor. Bu prangalar, gelecek halklar için yıkıcı olacak. (İsrail'le) Normalleşmeye karşıyız. Proje düşmana fayda sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Ürdün, İsrail ile Eylül 2016'da imzalanan İsrail'in Leviathan sahasından doğalgaz ithal etmesini öngören anlaşmayı hayata geçirmek için boru döşemeye başlamıştı.

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Ürdün'de İsrail'den doğalgaz ithalatı protesto edildi
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