‘Yaptırım kararlarına uymak zorunda değiliz’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, 24 Haziran seçimlerinden sonra yeniden Dışişleri Bakanlığı
görevini üstlenmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC
) yaptı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
ile bir araya gelen Çavuşoğlu, Rum tarafının adanın tek sahibi gibi davranmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı olarak yapıcı tutumumuzu sürdüreceğiz" dedi. Çavuşoğlu daha sonra Azerbaycan'a geçti. Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile görüşen Çavuşoğlu ortak basın toplantısında ABD'nin İran'a yaptırımları konusuna değindi. Çavuşoğlu, "Yaptırımları doğru bulmuyoruz. Bu ilkesel bir tutumdur. Herhangi bir şarta bağlı değildir. ABD olsun veya İngiltere olsun veya başka bir ülke olsun, AB olsun, onların bir ülkeye yönelik yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Bakü'de Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.