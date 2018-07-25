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Yaralı asker şehit oldu 3 terörist öldürüldü

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018
Yaralı asker şehit oldu 3 terörist öldürüldü
Hakkâri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan, memleketi 'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Ercan için Elazığ'da tören düzenlendi. Şehidin babası Cimşit ve kardeşi Kürşat Ercan ile düğün hazırlığında olduğu ve yaklaşık 2 ay önce nikah kıydığı eşi Tülin Ercan, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin naaşı, Gümüşkavak Mahallesi Yeşiltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan güvenlik güçleri, Diyarbakır kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Kani-Rash bölgelerindeki operasyonlarda 3 teröristi etkisiz hale getirdi.
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Yaralı asker şehit oldu 3 terörist öldürüldü
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