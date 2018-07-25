‘Yeni sistemle daha süratli yol alacağız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Lozan Barış Antlaşması
'nın imzalanmasının 95. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne vurgu yaparak "Türkiye'yi ekonomik, siyasi ve diplomatik bakımdan daha da güçlendirecektir" dedi.
Lozan Barış Antlaşması'ndan bu yana geçen 95 yılda Türkiye'nin siyasi, askeri, ticari ve diplomatik olarak gücünün arttığını, bölgesel ve küresel ölçekteki konumunu pekiştirdiğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Ülkemizin özellikle son 16 yılda elde ettiği başarıların gerisinde güçlü bir siyasi iradenin mevcudiyeti yanında milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hareket etmesinin de çok büyük payı vardır. 16 Nisan halkoylamasıyla milletimizin takdirine sunulan, 24 Haziran seçimleriyle de uygulamaya konulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milletimizin birliğini perçinlerken, Türkiye'yi ekonomik, siyasi ve diplomatik bakımdan daha da güçlendirecektir. Yeni yönetim sisteminin sağladığı imkanlarla ülkemiz, bundan sonra 2023 hedefleri ile 2053 ve 2071 vizyonları doğrultusunda çok daha süratli yol alacaktır."
Başkan Erdoğan Zambiya Büyükelçisi Joseph Chilengi, Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit ve Angola Büyükelçisi Jose Gonçalves Martins Particio'yu ayrı ayrı kabul etti. Büyükelçiler Erdoğan'a güven mektubunu sundu.