Zafer Çubukçu kimdir? Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı Zafer Çubukçu aslen nereli?

Zafer Çubukçu ismi özellikle dün geceden sonra vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi Kararname ile Zafer Çubukçu'nun Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanması kamuoyunda gözleri üstüne çevirdi. İşte Zafer Çubukçu kimdir? sorusunun cevabı...

Zafer Çubukçu kimdir?

1986 yılında Karabük'te dünyaya gelen Zafer Çubukçu, dün gece yayınlanan Resmi Kararname ile birlikte Fecir Alptekin ile beraber, Cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak görev yapacak. Üniversite eğitimini ODTÜ'de tamamlayan Zafer Çubukçu, ODTÜ İngilizce İşletme Bölümü'nden başarıyla mezun oldu. Daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı da yapan Zafer Çubukçu, 2014 yılında Başbakanlık Müşavirliğine atanmıştı.

2016 yılında evlenme kararı alan Zafer Çubukçu'nun nikah şahitliğini de Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.