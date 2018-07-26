ABD’li rahibe ev hapsi

İzmir
'de, terör örgütleri FETÖ
ve PKK
adına suç işleyip casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un tutukluluğu ev hapsine çevrildi. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 Temmuz'da görülen duruşmada tutukluluk halinin devamına karar verilen rahip Brunson, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, dün Brunson'u İzmir'deki adresinde "konutunu terk etmekten yasaklanması" ve yurtdışına çıkış yasağı kararı vererek tahliye etti. Brunson, İzmir Buca
F Tipi Kırıklar Cezaevi'nden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkartılarak evine getirildi. Brunson'ın ayak bileklerine elektronik kelepçe takılacak. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kararı "Memnuniyetle karşılıyoruz" sözleriyle değerlendirdi. 9 Aralık 2016'da tutuklanan Brunson hakkındaki iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve eylem birlikteliğinde olduğu belirtilmişti.