Başkan Erdoğan'dan Güney Afrika'da FETÖ uyarısı

Başkan Erdoğan ''İslam İşbirliği teşkilatı dönem başkanı olarak ülkemizi BRICS liderler zirvesine davet eden Ramafoza'ya teşekkürlerimi sunuyorum, yarın başbaşa görüşmemizi gerçekleştireceğiz'' dedi.

Erdoğan, '' Dünya 5 ten büyüktür diyerek bayraklaştırdığımız hak ve adalet mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye olartak son 16 yılda Afrika kıtası ile ilişkilerimizi geliştirmeye özen gösteriyoruz. Afrika Kıtas'ının farklı köşelerinden farklı etnik ve mezhebi liderlerle bir araya gelip toplantılar düzenledik. Afrika ülkelerinin üklemizdeki büyükelçilik sayısı 10'dan 30'a çıktı.'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan ''Batılı ülkeler, Aylan bebeklerin çocuk bedenleri karşısında kıllarını kıpırdatmazlarken sizler, Suriye'li kardeşlerimizi desteklediniz. Batılı ülkeler sınırlarına dayanmış insanları dikenli tellere mahkım ederken siz tüm imkanlarınızı Suriye için seferber ettiniz. Ecdadımız istiklal mücadelesi verirken yaptığınız gibi Suriyeli kardeşlerimizin hakkını savundunuz.'' dedi.

TERÖR VE MEZHEP FİTNESİ

''Küçük bir kurdun koskoca bir ağacı çürüttüğü gibi Müslümanalrın enerjisini tükettiği asıl bela terör ve mezhep eksenli fitnelerdir.'' diyen Erdoğan, ''Proje terör örgütleri adeta mantar gibi farklı coğrafyalarda türüyor. Bunların tek hedefi müslümanlardır. El Kaide; Pakistan ve Afganistan başta olmak üzere tüm dünyada müslüman kanı dökmüştür. DEAŞ en büyük zararı müslümanlara vermiştir.'' şeklinde konuştu.

FETÖ ABD'DEN SONRA EN ÇOK GÜNEY AFRİKA'DA VAR

Erdoğan, ''Ülkemizde FETÖ ve PKK gibi örgütler sadece kardeşlerimizi katleden fesat örgütlerdir. FETÖ, Amerika'dan sonra en yoğun olduğu yer Afrika'dır, buradalar. Özel harekatı bombalayan bunlardır. 46 polisimizi burada şehit ettiler. Bunlar ülkemizi terk edip Amerika'ya, Avrupa'ya buraya yerleştiler. Siz kardeşlerimizden özel destek bekliyoruz, asla bunlara uymayın, bunlar ciddi anlamda teröristir. Bizim anlayışımzda zalimin de mazlumun da kimliğinin anlamı yoktur. Din adına din kardeşlerimizin kanını döken bu katil sürülerine de karşıyız.'' dedi.

Erdoğan, ırkçılık karşıtı mücadeleye değinerek, ''Sizler yılarca bu ülkede ırkçı rejime karşı mücadele yürüttünüz. Güney Afrika özgürlük hareketine en güçlü desteği sizler sağladınız bu uğurda bir çok şehit verdiniz. 1994'ten beri de bu gökkuşağı ülkesinin gurulu Müslümanları olarak diğer dinler ile barış içerisinde yaşıyorsununz. Bunun zedelenmesine asla izin vermemelisiniz.'' ifadesini kullandı.