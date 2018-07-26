Bedelli askerlik meclis’te kabul edildi

YÜZBİNLERCE kişinin beklediği bedelli askerlik düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu
'nda kabul edildi. AK Parti'nin verdiği önergenin kabulüyle torba yasada yer alan bedelli askerlikten yararlanacaklarla ilgili 31 Aralık 1993 tarihi için yeni düzenleme yapıldı. Buna göre bedelli askerlik düzenlemesinden 1 Ocak 1994'te doğanlar da yararlanacak. Bedelli askerlikten yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak. Başvurularda, 15 bin Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasının bir defada ödenmesi ve 21 gün temel askerlik eğitiminin yerine getirilmesi gerekecek. Yurtdışında yaşayıp bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin Euro'luk tutar, 2 bin Euro'ya çıkarıldı ve 38 yaş sınırı kaldırıldı. Bedelli askerlikten 1 milyon 350 bin kişinin yararlanması bekleniyor.