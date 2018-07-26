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'ndan 'nin küstah tehdidine cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt , Başkanı Donald 'ın 'la ilgili açıklamalarına Twitter hesabından yanıt verdi. Çavuşoğlu, Trump'ın, Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde 'ye yaptırım uygulanacağı şeklindeki sözlerine cevap olarak "Kimse Türkiye'ye dayatmada bulunamaz" dedi.

Giriş Tarihi: 26.7.2018 21:22 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 21:29
Çavuşoğlu'ndan ABD'nin küstah tehdidine cevap

Başkanı ve Başkan Yardımcısı Pence'in 'ye yönelik sosyal medya paylaşımları hakkındaki soruya verdiği cevapta "Türkiye hukukun üstünlüğünü esas alan köklü bir demokratik geleneğe ve siyasi düzene sahip egemen bir devlettir. Türkiye'ye kimse emir veremez ve tehdit edemez" diye konuştu.

ABD'ye rahip Brunson tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt , ABD Başkanı Donald Trump'ın 'la ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın, Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanacağı şeklindeki sözlerine cevap olarak "Kimse Türkiye'ye dayatmada bulunamaz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz. Hukukun üstünlüğü istisnasız herkes için geçerlidir" dedi.

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Çavuşoğlu'ndan ABD'nin küstah tehdidine cevap
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