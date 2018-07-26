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'cü kilise hayranlığı böyle anlattı

Kanlı darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan Fetullahçı hainlerin maskeleri tek tek düşmeye başladı. 'nün medya yapılanmasında yer alan boş zamanlarında İncil derslerine katıldığını söyledi.

Giriş Tarihi: 26.7.2018 14:43 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 14:47
FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan kilise hayranlığı böyle anlattı

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin ardından Amerika'ya kaçan vatan hainlerinden biri de örgütün medya yapılanmasında yer alan 'dı.

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KİLİSEYE GİDİP İNCİL DERSLERİNE KATILDI

Amerika'da örgütün propagandasını yapmaya devam eden Fetullahçı hain, boş zamanlarında İncil derslerine katıldığını söyledi. Konuşmasının devamında ise kiliselerden büyük bir hayranlıkla bahsetti. 'cü alçak şunları söyledi, "Çok ilgimi çekti, İncil derslerine katıldım. Kiliseler; ibadet kısmı ayrı, pazar günkü seromoni kısmı ayrı ama onun dışında hayatın içinde olan yerler. Yani çocuklarla ilgili aktiviteler var. İçerisinde sosyal gruplar var. Bu insanlar mesela Suriyeli mültecilere yardım topluyor, onu yapıyor, bunu yapıyor... İslami kültürden gelen insanların aslında ne kadar çok kolay yalan söylediği üzücü bir durum..."

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FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan kilise hayranlığı böyle anlattı
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