FETÖ'nün muhasebecisine 15 yıl hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında arandığı sırada metrobüs durağında yakalanarak tutuklanan ve örgütte "Üsküdar ili muhasebecisi" olduğu tespit edilen Yalçın Caymaz hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında başka bir şüphelinin itiraf içeren beyanları doğrultusunda, hakkında gözaltı kararı verilen ve yapılan çalışmalar sonucunda metrobüs durağında yakalanan şüpheli Yalçın Caymaz hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İDDİANAME

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şu¨pheli Caymaz'ın evinde bulunamadığı ve herhangi bir suç unsuruna da rastlanılmadığı, akabinde şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı anımsatılarak, I·stanbul Organize Suc¸larla Mu¨cadele S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨'nce yapılan c¸alıs¸malar neticesinde, 15 Mayıs 2018'de S¸u¨kru¨bey metrobu¨s duragˆında yakalanan şüphelinin, u¨st aramasında, s¸u¨pheli s¸ahsa paraflatılmıs¸ yas¸am malzeme listesi bulunan not kagˆıtları, 5 bin 150 dolar ve 955 lira bulunduğu belirtildi.

Şüpheli Yalçın Caymaz'ın firari olduğu süreçte kaldığı evde yapılan aramada ise sahte pasaportlar, kart okuyucu, taşınabilir modem, 2 bin 100 avro ve çelik kasa ele geçirildiği anlatılan iddianamede, şüpheli hakkında ifade veren 3 kişinin de beyanları yer aldı. Söz konusu ifadelerde Caymaz'ın örgütte ''Üsküdar ili muhasebecisi'' olduğu anlatıldı.

23 BİN 201 LİRA

Tutuklu Yalçın Caymaz'ın FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, bunun üzerinden sosyal medyada FETÖ/PDY lehine paylaşımlar yaptığı belirtilen iddianamede, Caymaz'ın, eşiyle de "ByLock" üzerinden konuşmalar yaptığı aktarıldı. İddianamede, şüphelinin Bank Asya hesabında 2013 yılı Aralık ayı itibarıyla hiç para yokken, 2014 yılı sonu itibarıyla hesaptaki mevduat miktarının 23 bin 201 lira olduğu kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Caymaz'ın o¨rgu¨tle iltisaklı oldugˆu gerekc¸esiyle 667 sayılı KHK ile kapatılan Atas¸ehir Mehtap Egˆitim O¨gˆretim Ku¨ltu¨r ve Yardımlas¸ma isimli s¸irkette 2004 yılına ait sigorta kaydının bulundugˆu, ayrıca yine o¨rgu¨tle iltisaklı oldugˆu gerekc¸esiyle 667 sayılı KHK ile kapatılan Manolya Egˆitim Hizmetleri Tic. A.S¸. isimli firmada 2014-2016 yılları arasında sigorta kaydına rastlandığı vurgulandı.

Şu¨phelinin FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ ile bagˆlantısı bulunduğu, bu bagˆlantının yogˆunlugˆunun "u¨yelik" olarak nitelendirilebilecek seviyede oldugˆu kanaatine varıldığı belirtilen iddianamede, Caymaz hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame gönderildiği İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.