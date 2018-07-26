İmza sürecinde sona gelinirken CHP'de saflar netleşiyor

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay girişimi başlatan muhalifler yeterli imzaya ulaşıldığını açıklarken genel merkez bu ise sayının 430'lar düzeyinde olduğunu belirtiyor.

Parti içinde "değişim" isteyenlerin sözcülüğünü Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile PM üyesi Gaye Usluer sürdürüyo. İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Selin Sayek Böke, PM üyesi Erdal Aksünger, eski milletvekilleri Dursun Çiçek, Necati Yılmaz, Barış Yarkadaş ve İlhan Cihaner ile Kılıçdaroğlu'nun istifa eden başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay da değişim talebini dile getiren isimler arasında bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu "değişim"den yana olduklarını açıklarken, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

KILIÇDAROĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISI YAPILDI

Kemal Anadol, Nur Serter, Şahin Mengü, Onur Öymen gibi isimlerin de yer aldığı 9 Eylül Platformu ise Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerine istifa çağrısı yaparak, değişim istedi. 24 Haziran seçimlerinin ardından eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de Muharrem İnce'yi ziyaret ederek partide birlik çağrısı yaptı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP kurultay delegelerinin geçtiğimiz hafta pazartesi günü olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.

Değişim talebiyle imza toplamaya başlayan delegeler, olağanüstü kurultay için gerekli imzaya ulaştıklarını açıklarken, genel merkez bu ise sayının 430'lar düzeyinde olduğunu ifade ediyor. Parti yöneticilerinin "Salt çoğunluğa yakın imzaları getirin kurultayı toplayalım" restine karşı imzacılar ise son gün olan pazartesi saat 17.00'ye kadar imza toplamayı sürdüreceklerini bildirdi.

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle başlatılan imza sürecinde son 5 güne girilirken, Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısı çıkışında, "Değişim olacaktır, kimse bundan endişe duymasın." açıklaması ise Merkez Yönetim Kurulu'nda önemli değişikliğe gideceği ve bu değişiklikle olağanüstü kurultay taleplerinin önünü kesmeyi amaçladığı konuşuluyor.

SÖZCÜLÜĞÜ TÜZÜN VE USLUER YAPIYOR

Parti içinde "değişim" isteyenlerin sözcülüğünü Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını da yürüten Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile PM üyesi Gaye Usluer sürdürürken, İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Selin Sayek Böke, Parti Meclisi (PM) üyesi Erdal Aksünger, eski milletvekilleri Necati Yılmaz, Barış Yarkadaş ve İlhan Cihaner de değişim talebinde bulunanlar arasında yer alıyor.

Bu isimlere son olarak eski milletvekili Dursun Çiçek de katıldı. Çiçek, "Değişim umuttur. CHP kuruluş ayarlarına dönerek, parti içi demokrasi ve ön seçimi esas alarak, en az 1 milyon genç üye ile iktidar umutlarını yükseltecektir." açıklamasını yaptı.

Olağanüstü kurultay tartışmalarına, dostlukları Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı sırasında başlayan İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de katıldı.

Partinin özellikle medya üzerinden tartışılmasına tepki gösteren Tekin, "İvedilikle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmaları ortadan kaldırabilecek bir kurultay çağrısını kendi isteğiyle yapması gerektiğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

CHP'de ayrıca Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Ekrem Kerem Oktay değişim talebinde bulunarak görevinden istifa ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da "değişim"den yana tavırlarını açıkladı.

MANİFESTO HAZIRLIĞI

CHP'de olağanüstü kurultay için imza tartışmaları sürürken, konuya ilişkin şu ana kadar sessiz kalan Muharrem İnce'nin imza veren delegelerle bir koordinasyon oluşturduğu ve bir "Değişim Manifestosu" hazırlığında olduğu öğrenildi. İnce'nin bu manifestoyu ne zaman açıklayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Bu arada 24 Haziran seçimlerinin ardından eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski Sosyal Demokrat Halk Partisi Genel Başkanı Murat Karayalçın hem Kılıçdaroğlu'nu hem de Muharrem İnce'yi ziyaret etmişti. İki isim olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin "partinin yetkili organlarını" işaret ederken, yaptıkları açıklamalarda ise birlik ve beraberlik mesajları vermişti.

Öte yandan Kemal Anadol, Nur Serter, Şahin Mengü, Onur Öymen gibi isimlerin de yer aldığı 9 Eylül Platformu da yaptıkları açıklama ile değişim istedi. Bu isimler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerine istifa çağrısı yaptı.

İL BAŞKANLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA

Tüm bu tartışmalar yaşanırken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Olağanüstü kurultay için imzalar toplandıysa getirsinler, genel merkez yerinde duruyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin il başkanlarıyla yaşanan sürece dair bir basın açıklaması yapacaklarını bildirdi.

Kaftancıoğlu, saat 11.00'de bir açıklama yaparak süreci değerlendireceklerini duyurdu. Bu açıklamada Kılıçdaroğlu'na tam destek verilmesi bekleniyor. Bu arada daha önce Sakarya ve Batman il başkanları olağanüstü kurultay açıklaması yapmıştı.

Öte yandan İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile 19 ilçe başkanı, olağanüstü kongre isteyen muhaliflere karşı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durma kararı aldıklarını açıkladı. Ayrıca Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in de aralarında bulunduğu bazı belediye başkanları ile il ve ilçe başkanları da Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları yaptı.

İMZA SÜRECİ 30 TEMMUZ'DA SONA ERECEK

CHP Tüzüğü'ne göre noter kanalıyla imza süreci başladıktan sonra 15 gün içinde toplam delege sayısının salt çoğunluğu, yani 625 kurultay delegesinin imzası parti genel merkezine bir hafta içinde verilmesi gerekiyor.

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle geçtiğimiz hafta pazartesi günü noter kanalıyla süreci başlatıldı. Olağanüstü kurultay için noter kanalıyla imza toplama süresi ise 30 Temmuz saat 17.00'de sona erecek.

Parti genel merkezi, yeterli imzaların ulaşmasının ardından 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplamak zorunda.

CHP'DE 36'SI OLAĞAN 55 KURULTAY YAPILDI

Türk siyasi tarihinde "kurultaylar partisi" olarak adlandırılan CHP'de bugüne kadar 36'sı olağan olmak üzere, 55 kurultay gerçekleştirildi. 3-4 Şubat tarihlerinde 36. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştiren CHP, son olarak 9-10 Mart'ta tüzük değişikliğini içeren 19. Olağanüstü Kurultayı'nı yapmıştı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin ilk kongresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) olarak kabul ediliyor.

Parti, ilk olağanüstü kurultayını ise Atatürk'ün vefatı üzerine 26 Aralık 1938'de yaptı. Kurultayda, "değişmez genel başkanlığa" seçilen İsmet İnönü, yaklaşık 33 yıl bu görevi sürdürdü.

CHP'de İnönü'nün ardından Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Deniz Baykal genel başkanlık koltuğuna oturdu. Kılıçdaroğlu, partinin 7. genel başkanı olarak görevine devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna 2010'da dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından yapılan 33. Olağan Kurultay'da oturmuştu.