Karlov sukastında flaş gelişme!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında eski bir polis memuru daha tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan eski polis memuru Ufuk G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'ya ifade veren ve üzerine atılı suçlamaları reddeden Ufuk G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyeliği"nden tutuklandı.

AYNI 'ÖRGÜT ABİSİNE' BAĞLI OLDUKLARI KAYDEDİLDİ

İfadesinde FETÖ üyesi olmadığını iddia eden Ufuk G'nin, 17-25 Aralık sürecinin ardından örgüt ile bağlantısını kopardığını söylediği öğrenildi. Tutuklanan Ufuk G'nin, cinayeti işleyen Mevlüt Mert Altıntaş ile aynı polis okulundan mezun oldukları ve aynı "örgüt abisine" bağlı oldukları kaydedildi.

Ufuk G'nin örgüt adına hareket ettiği, himmet adı altında örgüte mali destek sağladığı ifade edildi.