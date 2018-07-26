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Külliye’de iletişimin başına Altun atandı

SAFURE CANTÜRK
SAFURE CANTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018
Külliye’de iletişimin başına Altun atandı
Başkan , Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan İletişim Daire Başkanlığı'na İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı, SABAH ve Daily Sabah gazeteleri yazarı Prof. Dr. 'u atadı. Türkiye'de özgür medya kitabının yazarlarından biri olan Altun, karşılaştırmalı medya çalışmaları, siyasal iletişim, medya ve iletişim sosyolojisi, siyaset sosyolojisi ve kültürel çalışmalar alanlarında araştırmaları ile tanınıyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlıklarına ise Turkuvaz Medya Grubu'nda Kurumsal İletişim Direktörü ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Zafer Çubukçu atanırken, iki bakanlığın da bakan yardımcılarının atamaları dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. bakan yardımlıklarına, eski ilköğretim genel müdürü olan ve halen Danıştay 8'inci Daire üyeliğini sürdüren İbrahim Er ile AK Parti kurucu üyesi ekonomist Reha Denemeç atandı. Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nda, bakan yardımcılıklarına ise Aile Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olarak görev yapan işletme ve yönetim gelişimleri uzmanı Ayşe Kardaş Ergezen ve Çalışma Bakanlığı'nda müsteşarlık görevini yürüten Ahmet Erdem atandı.
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Külliye’de iletişimin başına Altun atandı
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