Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?" soruları Ramazan Bayramı'nın hemen ardından gündeme geldi. Geçen yıl 30 Ağustos'un bayramla birleşmesi nedeniyle 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışanlar, 2018'de de uzun bir Kurban Bayramı tatili beklentisi içerisinde. Kurban Bayramı tatili için henüz resmi bir bilgilendirilmedi ancak 9 gün tatil yapılacağı öngörülüyor. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma ise resmi tatil.

Diyanet İşleri Başkanlığının resmi takvimine göre gün gün Kurban Bayramı günleri şu şekilde:



Kurban Bayramı arifesi - 20 Ağustos Pazartesi

Kurban Bayramı 1. gün - 21 Ağustos Salı

Kurban Bayramı 2. gün - 22 Ağustos Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün - 23 Ağustos Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün - 24 Ağustos Cuma

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?



2018 yılı itibariyle emekli vatandaşlara ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi yılda iki kez biner lira ödeme olarak kararlaştırılmıştı. Yasa kapsamına ilk bin lirayı Ramazan Bayramı'nda alan emekliler, şimdi Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihi merak ediyor. Ağustos ayında emeklilere yine bayram ikramiyesi var. Tüm emeklilere, 21-24 Ağustos'ta kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde biner lira ikramiye ödemesi yapılacak. İkramiye, Ağustos'un 17'sine kadar hesaplara yatırılacak. Tam ödeme tarihi önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerine Ağustos'ta bayram nedeniyle maaşlarının erken ödenmesi söz konusu olabilecek.