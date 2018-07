Putin’le A’dan Z’ye Suriye’yi görüşeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin- Güney Afrika (BRICS) Zirvesi için Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti. Hareketinden önce Esenboğa Havalimanı 'nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan şunları söyledi:Zirveye iştirakimiz Türkiye ile BRICS arasındaki ilk yüksek düzeyli teması teşkil edecek. BRICS dünya kara yüz ölçümünün yüzde 27'sini, dünya nüfusunun yüzde 43'ünü ve dünya ekonomisinin de yüzde 23'ünü oluşturuyor. Bu ülkeler son 10 yıldaki küresel ekonomik büyümenin yüzde 50'den fazlasını sağladı. Zirveyi Türkiye ile BRICS arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi bağlamında önemli bir fırsat olarak görüyorum. Zirve İslam İşbirliği Teşkilatı ile BRICS münasebetlerinin de gelişmesine katkı sağlayacak.(Güney Afrika'da Putin ile gerçekleşecek görüşme ve Suriye ) Şu anda Suriye'deki gelişmeler gerek Tel Rıfat gerek Münbiç olsun, bunlar istenilen istikamette henüz gelişmiyor. Şu anda istenilen istikamette gelişmiş olan tek yer Afrin'dir, Cerablus'tur, El-Bab'dır. Bunlar belli bir yere oturdu, 4 bin kilometrekarelik alan tamamıyla kontrolümüzün altında. Bu görüşmemizde bunları A'dan Z'ye tekrar ele alacağız. Burada Dara konusu var ki en sıkıntılı olaylardan bir tanesi. İdlib konusu var, tekrar ele alacağız. Çünkü buralarda her an her şey olabiliyor. Biz de istiyoruz ki Suriye halkı artık saldırılardan, özellikle de bölgedeki bazı örgütlerin acımasız saldırılarından da korunma altına alınmış olsun. Bunları görüşmek suretiyle teminat altına alalım istiyoruz.Güney Afrika'nın ardından Zambiya'ya da geçeceğim. Zambiya Cumhurbaşkanı Sayın Lungu göreve başlama törenime katılarak iki ülke arasındaki dostluğa verdiği önemi göstermiştir. Bu aynı zamanda bir iadeyi ziyaret olacaktır. Zambiya'da mevkidaşımla baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacağım. Daha adil ve eşit bir dünya için Afrika ile birlikte hareket etmeyi ve bu anlamda Afrika'nın kalkınma hamlesine katkı sağlamayı arzu ediyoruz.Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika'da resmi törenle karşılandı."AMERIKA nasıl stratejik ortağımız ise, nasıl model ortağımız ise bizim dünyada diğer stratejik ortaklarımızla olan ilişkilerimizde de onlarla olan ilişkiyi kesmek bir defa bizim ülkeler arasındaki bağımsızlık anlayışımıza ters düşer. Hem komşumuz. Bunun yanında stratejik ortaklığımız olacak. Çünkü öyle ürünler alıyoruz ki onlardan, almadığımız zaman ülkemi kış boyu kim ısıtacak? Aynı şekilde kazan kazan esasına göre birçok gelişme var. Biz bunları Sayın Obama döneminde de zaten Amerika'ya açık, net söyledik. Şu anda da aynı şeyi söylüyoruz. Temenni ederim ki yanlış adımlar atılmamış olsun.""(CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi'ne atamalar) Bütün kurum kuruluşlar, ofisler, bunların üzerinde, kimleri nereye atayalım ve bununla ilgili de birçok arkadaşın ismi üzerinde görüş birliğine vardığımız gibi kendileriyle görüşmek suretiyle de 'Şu arkadaşımız şuraya' diyebileceğimiz isimler olacaktır. 10-15 gün içinde bu yapılanmayı tamamlarız. Bir de tabii bu işin bu sistemde nihai noktası yoktur. Her an her şey olabilir, atanmış olan da tekrar görevden alınabilir. Çünkü biz burada başarıyı öncelikli olarak öne alıyoruz. Çünkü başarılı olmaya mahkumuz."