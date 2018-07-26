Selçuk’tan Nijer’e FETÖ teşekkürü

Mıllı Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nijer Mesleki ve Teknik Eğitim Bakanı Tidjani İdrissa Abdoulkadri ile makamında bir araya geldi. İki ülke arasında eğitim alanındaki ilişkileri çok daha ilerletme amacında olduklarını vurgulayan Selçuk, "Ülkemiz açısından son derece hassas bir mesele olan FETÖ ile mücadele sürecinde kardeş Nijer'in gösterdiği dostluktan dolayı müteşekkiriz. Türkiye Maarif Vakfı Nijer Temsilciliği'nin tüzel kişiliğinin de tanınmış olması bizi çok memnun etti. Maarif Vakfı'nın Nijer'deki faaliyetlerine ilişkin olarak ev sahibi ülke anlaşması konusunda martta iletilen bir protokol taslağı vardı. O konuda da güzel haberler bekliyoruz" diye konuştu. ANKARA