Siyaset gündemini rehin almasından yorulduk

AK Partı Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal
, HaberTürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kongre gündemiyle tartışmaların yaşandığı CHP'de aldığı hezimete karşın Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmak istemediğini söyleyen Ünal, "Yenilgiye uğradığınız zaman bu yenilginin sorumluluğunu üstlenirsiniz ve yerinizi bu işi yapabilecek birisine terk edersiniz. Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir şey yapmak istemiyor. Biz siyasetin gündemini Kemal Kılıçdaroğlu'nun rehin almasından sahiden yorulduk" diye konuştu.