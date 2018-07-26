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Son Dakika: Kulp'ta 2 terörist öldürüldü

Son dakika haberi... 'ın Kulp ilçesi kırsalında dün, güvenlik güçleriyle 'lılar arasında çıkan da, 2 terörist öldürüldü.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 13:48
Son Dakika: Kulp'ta 2 terörist öldürüldü

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kulp ilçesi Yaylak köyü kırsalında yürüttüğü operasyonlar sırasında dün 'lı teröristlerle temas sağlandı. Çıkan da, 2 terörist öldürüldü. Teröristlerle birlikte 1 adet M-16 A2 piyade tüfeği 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet 7,65 mm. çapında tabanca, 1 adet M-16 Piyade tüfeği şarjörü, 4 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet 7,65 mm çapında tabanca şarjörü, 117 adet M-16 piyade tüfeği mermisi, 118 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği mermisi, 20 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi ve 1 el telsizi ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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Son Dakika: Kulp'ta 2 terörist öldürüldü
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