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Son dakika haberi: 'daki ölü sayısı ve sebebi belli oldu! Yunanistan Atina yangınında kaç kişi öldü?

’da yaşanan faciası ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Büyük felaketin ardından ölü sayısı giderek artıyor. Dün öğle saatlerinde Atina’ya 40 km uzaklıktaki Mati bölgesinde başlayan yangında birçok kişi hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu facia sonrası Yunanistan Başbakanı Çipras’ı arayarak ‘yardıma hazırız’ mesajını verdi. Yunanistan'daki yangın sebebi ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Yunanistan’daki yangında kaç kişi öldü ve nedeni ne?

Giriş Tarihi: 26.7.2018 09:24 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 09:25
Son dakika haberi: Yunanistan'daki yangın ölü sayısı ve sebebi belli oldu! Yunanistan Atina yangınında kaç kişi öldü?

Dün öğle saatlerinde 'ın başkenti Atina'ya 40 km uzaklıktaki Mati bölgesinde başlayan durdurulamıyor. Son dakika haberlerine göre ölü sayısı giderek artıyor. Çok sayıda yaralının da olduğu yangında arama ve kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı arayarak yardıma hazırız mesajı verdi. Peki Yunanistan'daki yangında kaç kişi öldü, yangın nedeni ne? İşte ölü sayısı ve diğer tüm gelişmeler…

YUNANİSTAN'DAKİ YANGINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında meydana gelen yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükseldi.

YUNANİSTAN'DA NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli ve Rafina bölgelerinde başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden meskun mahallere sıçrayan yangınlar, Yunanistan tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birine yol açtı.

İşte Yunanistan'da dehşete düşüren kareler;

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Son dakika haberi: Yunanistan'daki yangın ölü sayısı ve sebebi belli oldu! Yunanistan Atina yangınında kaç kişi öldü?
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