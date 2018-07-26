Son dakika haberi: Yunanistan'daki yangın ölü sayısı ve sebebi belli oldu! Yunanistan Atina yangınında kaç kişi öldü?

Dün öğle saatlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'ya 40 km uzaklıktaki Mati bölgesinde başlayan yangın durdurulamıyor. Son dakika haberlerine göre ölü sayısı giderek artıyor. Çok sayıda yaralının da olduğu yangında arama ve kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı arayarak yardıma hazırız mesajı verdi. Peki Yunanistan'daki yangında kaç kişi öldü, yangın nedeni ne? İşte ölü sayısı ve diğer tüm gelişmeler…

YUNANİSTAN'DAKİ YANGINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında meydana gelen yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükseldi.

YUNANİSTAN'DA NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli ve Rafina bölgelerinde başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden meskun mahallere sıçrayan yangınlar, Yunanistan tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birine yol açtı.

İşte Yunanistan'da dehşete düşüren kareler;