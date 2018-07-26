Son dakika: Yunanistan'daki yangının nedeni belli oldu!

Yunanistan'da yaşanan yangın faciasının ardından ülke yaralarını sarmaya çalışıyor. Büyük felaketin ardından ülkede ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Atina'ya 40 km uzaklıktaki Mati bölgesinde başlayan yangında bir çok kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Yunan Hükümeti'nden son dakika açıklaması geldi.

Yunanistan'da çıkan dev yangının sebebi belli oldu... İşte Yunanistan'daki yangının çıkış sebebi!

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU

Yunanistan'daki yangının ardından Belediye başkanı açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı "Yangın yanan elektrik kablosundan dolayı çıktı" dedi. Hükümet yetkilileri de "Evlerin yanındaki otları belediye temizlememiş. İtfaiye hortumu ile su deposu arasında uyuşmazlık çıkmış ve evlerin yanındaki otları belediye temizlememiş. Ayrıca itfaiye araçlarının onarımı yapılmadığı için ekipler iyi çalışamamış" açıklamalarını yaptı.

YUNAN HÜKÜMETİNDEN TAZMİNAT

Yunan hükümeti, Atina'da faciaya neden olan yangında yakın akrabalarını kaybedenlere 10 bin euro, yıkılan evlerin sahiplerine ise 5 bin euro tazminat ödeyeceğini belirtti.