14 PKK’lı öldürüldü: Tepelerine bomba yağdı

Hakkari Yüksekova ilçesi kırsalı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin güneyi ve Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonlarda 12 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK
) resmi Twitter hesabında yer alan açıklamaya göre, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesi kırsalı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin güneyi ve Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine dün icra edilen hava destekli operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu silahlı 12 terörist etkisiz hale getirildi.
Öte yandan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Yaylak köyü mülki sınırlarındaki kırsal alanda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sonucu bölgede uygulanan yasaklama kararı ise kaldırıldı. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca Kulp ilçesi Yaylak köyü mülki sınırları içindeki kırsal alanda bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile sağlanan temasta 2 terörist, mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.