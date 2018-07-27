Son Dakika haberi: Askerlik süresi kısalıyor mu? Zorunlu askerlik değişiyor mu?

Milyonlarca vatandaşa son dakika haberi! Yarı profesyonel ordu sistemiyle terörle mücadele de büyük mesafe kateden Türk Silahlı Kuvvetleri, Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla birlikte yeni sistem üzerinde çalışmaya başladı. Başkan Erdoğan, Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı arasında profesyonel ordu sistemine geçişle ilgili, askerlik süreleriyle ilgili çalışmalar ve fikir alışverişleri başladı. Askerlik süreleriyle ilgili tüm son dakika gelişmeleri ve ayrıntılar haberimizde...

ASKERLİK SİSTEMİ, ASKERLİK SÜRELERİ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na sadece bedelli askerlikle ilgili değil, profesyonel ordudan askerlik sürelerine, ordu yapılanmalarına kadar geniş kapsamlı bir yeni askeri yapılanma talimatı verdiği belirtildi.