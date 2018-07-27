Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika haberi: Askerlik süresi kısalıyor mu? Zorunlu askerlik değişiyor mu?

Son Dakika haberi: kısalıyor mu? Zorunlu askerlik değişiyor mu?

yle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Zorunlu askerlik değişiyor mu? kanun tasarısının meclisten geçmesiyle birlikte 1 Ocak 1994 yılından önce doğan erkek vatandaşların bedelli askerlikten yararlanmaları kesinleşti. Bu gelişmenin ardından ise uzun vade düşünülerek yapılacak askerlik düzenlemesi merakla bekleniyor. Askerlik süresi kısalacak mı? Kısa dönemler için 5.5 ay uzun dönemler için 12 ay olan askerlik süresi değişecek mi? AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada askerlikle ilgili değişik formüllerinin olduğunu belirtti. İşte askerlik konusuyla ilgili tüm son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 27.7.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 10:43
Son Dakika haberi: Askerlik süresi kısalıyor mu? Zorunlu askerlik değişiyor mu?

Milyonlarca vatandaşa son dakika haberi! Yarı profesyonel ordu sistemiyle terörle mücadele de büyük mesafe kateden Türk Silahlı Kuvvetleri, Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla birlikte yeni sistem üzerinde çalışmaya başladı. Başkan Erdoğan, Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı arasında profesyonel ordu sistemine geçişle ilgili, askerlik süreleriyle ilgili çalışmalar ve fikir alışverişleri başladı. Askerlik süreleriyle ilgili tüm son dakika gelişmeleri ve ayrıntılar haberimizde...

ASKERLİK SİSTEMİ, ASKERLİK SÜRELERİ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na sadece le ilgili değil, profesyonel ordudan askerlik sürelerine, ordu yapılanmalarına kadar geniş kapsamlı bir yeni askeri yapılanma talimatı verdiği belirtildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika haberi: Askerlik süresi kısalıyor mu? Zorunlu askerlik değişiyor mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN