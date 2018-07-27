Askıda ekmek çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, ekmek fiyatlarında yaşanan artışa dikkati çekerek, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar için "askıda ekmek" hareketini başlatma çağrısı yaptı. Bahçeli'nin ekmek zammıyla ilgili açıklaması şöyle: "Ekmek fiyatlarındaki artış dikkatle takip edilmeli. Ankara
'da özellikle de Çankaya'dan başlamak üzere 'Askıda ekmek projesi'ni başlatıyorum. Gerekli talimatları veriyoruz. Çalışmaları ve girişimleri başlatıyoruz. Hali vakti yerinde her vatan evladı kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli. Eğer iki ekmek alacaksa üç ekmek parası ödemeli. Bir ekmeğin askıya alınmasını fırıncı ile paylaşmalı." "Fakir fukara kardeşlerim, durumu yerinde olmayan insanlarımız fırına veya ekmek satılan yerlere gittiğinde 'Bana askıdan bir ekmek verebilir misin?" diyebilmeli. Böylelikle kültürümüzün dayanışma ve yardımlaşma dinamikleri harekete geçirilebilmeli. Unutmayalım ki, inancımız 'komşusu açken tok yatan bizden değildir' esasına dayanmaktadır."