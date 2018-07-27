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Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan BRICS zirvesinde önemli açıklamalar

Son Dakika Haberi: Başkan , 'da katıldığı BRICS zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan BRICS zirvesinde yaptığı açıklamada Türkiye'nin zirveye İslam İşbirliği Teşkilat Dönem başkanı olarak davet edildiğini açıkladı. Erdoğan Türkiye'nin Afrika kıtasında yatırımlarını sürdürdüğünü ifade etti. Kredi derecelendirme kuruluşlarına ilişkin de önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak BRİCS ülkeleri olarak ekonomik anlamda birlikte çalışmak istiyoruz. Daha adil, daha tarafsız yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu amacıyla, hem BRICS bünyesinde hem de Türkiye'de ayrı ayrı yürütülen çalışmalarda ortak hareket edebiliriz." dedi.

Giriş Tarihi: 27.7.2018 12:21 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 12:50
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan BRICS zirvesinde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı , Johannesburg'da yapılan 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin- (BRICS) Zirvesi kapsamındaki temaslarını sürdürüyor.

Zirvenin son gününde Sandton Convention Centre'da aile fotoğrafı çekimi, üye ve davetli ülke liderlerinin katılımıyla yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede bir konuşma yaptı.

"DAHA TARAFSIZ BİR KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞU AMACIYLA..."

Türkiye olarak BRİCS ülkeleri olarak ekonomik anlamda birlikte çalışmak istiyoruz. Daha adil, daha tarafsız yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu amacıyla, hem BRICS bünyesinde hem de Türkiye'de ayrı ayrı yürütülen çalışmalarda ortak hareket edebiliriz. Bugün burada İslam İşbirliği Teşkilatına üye tüm Müslüman ülkeleri de temsilen katılıyorum.

Dünyamız oldukça sancılı bir süreçten geçiyor. Savaşlar ve doğal afetlerin zararlarını gördük. Mevcut küresel sistem mutlu azınlık dışında kimseyi tatmin etmiyor. Bu yapının değişmeden devam etmesi mümkün değildir. BRICS'in güney-güney işbirliği anlayışını takip ediyoruz.

"BATILI ÜLKELERİN MÜLTECİLERİ DİKENLİ TELE MAHKUM ETTİĞİ NOKTADA..."

Bugün 4 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Batılı ülkelerin mültecileri dikenli tele mahkum ettiği noktada, Türkiye mülteciler için 32 milyar dolar para harcamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS zirvesinde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'da Güney Afrika ziyareti öncesi önemli açıklamalar

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Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan BRICS zirvesinde önemli açıklamalar
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