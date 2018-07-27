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Başkan Erdoğan'dan Müslümanlara 'Terör ve mezhep fitnesine' karşı uyarı

Başkan RICS Zirvesi'nin özel konuğu olarak gittiği Güney 'da Müslüman kanaat önderleriyle buluştuğu toplantıda yaptığı konuşmada müslümanlara uyarılarda bulundu. Erdoğan, özellikle terör ve mezhep fitnesine vurgu yaptı.

Giriş Tarihi: 26.7.2018 23:45 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 01:51
Başkan Erdoğan'dan Müslümanlara 'Terör ve mezhep fitnesine' karşı uyarı

Başkan ''İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak ülkemizi BRICS liderler zirvesine davet eden Ramafoza'ya teşekkürlerimi sunuyorum, yarın başbaşa görüşmemizi gerçekleştireceğiz'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, '' Dünya 5 ten büyüktür diyerek bayraklaştırdığımız hak ve adalet mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. olartak son 16 yılda kıtası ile ilişkilerimizi geliştirmeye özen gösteriyoruz. Afrika Kıtas'ının farklı köşelerinden farklı etnik ve mezhebi liderlerle bir araya gelip toplantılar düzenledik. Afrika ülkelerinin üklemizdeki büyükelçilik sayısı 10'dan 30'a çıktı.'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan ''Batılı ülkeler, Aylan bebeklerin çocuk bedenleri karşısında kıllarını kıpırdatmazlarken sizler, 'li kardeşlerimizi desteklediniz. Batılı ülkeler sınırlarına dayanmış insanları dikenli tellere mahkım ederken siz tüm imkanlarınızı Suriye için seferber ettiniz. Ecdadımız istiklal mücadelesi verirken yaptığınız gibi Suriyeli kardeşlerimizin hakkını savundunuz.'' dedi.

TERÖR VE MEZHEP FİTNESİ

''Küçük bir kurdun koskoca bir ağacı çürüttüğü gibi Müslümanalrın enerjisini tükettiği asıl bela terör ve mezhep eksenli fitnelerdir.'' diyen Erdoğan, ''Proje terör örgütleri adeta mantar gibi farklı coğrafyalarda türüyor. Bunların tek hedefi müslümanlardır. ; Pakistan ve başta olmak üzere tüm dünyada müslüman kanı dökmüştür. en büyük zararı müslümanlara vermiştir.'' şeklinde konuştu.

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Başkan Erdoğan'dan Müslümanlara 'Terör ve mezhep fitnesine' karşı uyarı
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