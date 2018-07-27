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Başkan Yardımcısı Fuat Aksoy: Başımız dik yaşamaya devam edeceğiz

2. Ana Jet Üssü Diploma Töreni'nde konuşan şunları söyledi: Yeni dönemde yerli, milli ve asil duruşun güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. İmkansızlıklara rağmen semalarımızdan ezanımızı susturmadık. Bayrağımızı indirmedik. Ucuz tehditlere boyun eğmeyecek, bu topraklarda başımız dik yaşamaya devam edeceğiz.

Giriş Tarihi: 27.7.2018 16:53 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 17:08
Başkan Yardımcısı Fuat Aksoy: Başımız dik yaşamaya devam edeceğiz

Başkan yardımcısı 'ın konuşmasından satırbaşları;

"İmkansızlıklara rağmen semalarımızdan ezanımızı susturmadık. Bayrağımızı indirmedik. Ucuz tehditlere boyun eğmeyecek, bu topraklarda başımız dik yaşamaya devam edeceğiz. Bugün, 15 Temmuz'a göre çok daha güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri var. Tehditlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Vatanımıza kimsenin el sürmesine izin vermeyeceğiz. Öte yandan son yıllarda yaşadığımız olaylar bize, ülkemizin askeri, siyasi ve ekonomik anlamda ilerlemesi gerektiğini gösteriyor. Havacılığını muharebe alanında ne kadar önemli olduğunu yaptığımız operasyonlarda gördük. Bu konuda da çok başarılı performanslar sergiliyoruz. Bu da yerli ve milli üretimimizin başarılı olduğunu gösteriyor. Bu durum bizleri gururlandırıyor. 2023 hedeflerimize tam anlamıyla odaklanmış durumdayız. Kıymetli arkadaşlar, gerek terörle mücadelede gerekse Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda gösterdiğimiz başarı bizim askeri gücümüzü de ortaya çıkarmıştır. Bunun yanı sıra kahraman ordumuzun caydırıcılığını da güçlendirmiştir. Ulusararası siyasette güçlü olmanın yolu; güçlü bir ekonomi ve güçlü bir orduya ihtiyaçtan geçer. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendini bu açıdan her alanda göstermiştir. Türkiye'nin hedeflerine varması için ordumuzun ve ekonomimizin gücü büyük katkılar sağlayacaktır."

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Başkan Yardımcısı Fuat Aksoy: Başımız dik yaşamaya devam edeceğiz
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