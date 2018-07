‘Dayanışmamız birilerini kıskandırıyor’

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , 10. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan 'ın da katıldığı görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. İki lider de görüşme öncesi yaptıkları açıklamada birbirlerine "Dostum" diye hitap etti. İlişkilerin sürekli geliştiğini belirten Putin, "Bariz bir gerçek bu. Çeşitli krizlerin üstesinden gelinmesi konusunda da ilişkilerimiz daima gelişiyor, gelişecek" dedi. Görüşmeden memnuniyet duyduğunu kaydeden Erdoğan ise şöyle konuştu: "Türkiye-Rusya siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, ticari tüm alanlarda gerçekten çok ciddi bir yükselişi şu anda yakalamış vaziyette. Malum aramızda 100 milyar dolar hedefi var. Bu gidişle bu hedefi de yakalayacağımıza inanıyorum. Turizmde gayet güzel gelişmeler söz konusu. Bütün bunlarla beraber aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor." Erdoğan, sözlerini Rusça "Spasiva (teşekkürler)" diyerek bitirdi. Putin, konuşmasının ardından Erdoğan'a "Beni restorana davet edecektiniz hani?" diye sordu. Erdoğan "Ettim" diye yanıt verdi. Putin bunun üzerine "Şu konuda anlaşmıştık. Bizim et ürünlerimizi ülkeye alacaksanız, o restoranda Rus malı et ürünleri de olacak diyebilirim" dedi. Erdoğan da "Memnuniyetle sizleri öncelikle bekliyorum. Dönüşten sonra bu işi halledersek iyi olur. Fazla geciktirmeyelim" ifadesini kullandı.Başkan Erdoğan dün zirveye katılan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Görüşme 40 dakika sürdü. Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile de bir görüşme gerçekleştirdi