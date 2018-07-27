Ebru Özkan kimdir ve kaç yaşında?

Sosyoloji Bölümü'nde lisans eğitimi alan 27 yaşındaki Ebru Özkan, özel bir şirkette sekreter olarak çalışıyordu. Kudüs ziyareti sonrasında dönüş yolunda gözaltına alınan kızları Ebru Özkan'dan haber alamayan ailesi harekete geçmişti. Baba Özkan sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden bir video yayımlayarak yetkililere çağrıda bulundu ve tüm Türkiye olaydan bu şekilde haberdar oldu.

Daha önce iki kez Kudüs'e giden kızı Ebru Özkan'ın kalben bağlılığını ifade eden annesi "Kızım, Kudüs'ü çok seviyor. Hani nasıl aşık olan bir insan duramaz ya yerinde, o da öyle. Oranın halkını da seviyor, oradaki çocukları da seviyor. Oranın halkını da yalnız bırakmak istemiyor" dedi.

Ebru Özkan, Kudüs ziyareti sırasında 'Hamas'a para ve parfüm vermekle' suçlanıp İsral'de tutuklanmıştı. Daha sonra askeri mahkeme Ebru Özkan hakkında şartlı tahliye kararı vermiş ve Özkan 15 Temmuz 2018 gecesi İstanbul'a dönmüştü.