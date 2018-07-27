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kimdir ve ?

, 'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran tarihinde 'ye dönmek üzereyken askerleri tarafından gözaltına alınmasıyla gündeme gelmişti. İsrail askeri mahkemesi tarafından edilen ve yargılanmasına tutuksuz devam eden Özkan, 15 Temmuz 2018 gecesi Türkiye'ye dönmüştü. Peki, ve dır?

Giriş Tarihi: 27.7.2018 14:50
Ebru Özkan kimdir ve kaç yaşında?

Sosyoloji Bölümü'nde lisans eğitimi alan 27 yaşındaki , özel bir şirkette sekreter olarak çalışıyordu. ziyareti sonrasında dönüş yolunda gözaltına alınan kızları Ebru Özkan'dan haber alamayan ailesi harekete geçmişti. Baba Özkan sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden bir video yayımlayarak yetkililere çağrıda bulundu ve tüm olaydan bu şekilde haberdar oldu.

Daha önce iki kez Kudüs'e giden kızı Ebru Özkan'ın kalben bağlılığını ifade eden annesi "Kızım, Kudüs'ü çok seviyor. Hani nasıl aşık olan bir insan duramaz ya yerinde, o da öyle. Oranın halkını da seviyor, oradaki çocukları da seviyor. Oranın halkını da yalnız bırakmak istemiyor" dedi.

Ebru Özkan, Kudüs ziyareti sırasında 'Hamas'a para ve parfüm vermekle' suçlanıp İsral'de tutuklanmıştı. Daha sonra askeri mahkeme Ebru Özkan hakkında kararı vermiş ve Özkan 15 Temmuz 2018 gecesi İstanbul'a dönmüştü.

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Ebru Özkan kimdir ve kaç yaşında?
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