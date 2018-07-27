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Haftanın en güzel ve anlamlı burada! - 2018 Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerini hatırla

Her hafta gelenek haline gelen , yine sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasında yerini alacak. İslam alemi için en değerli günlerden birisi olarak kabul edilen bu önemli günde binlerce kişi sevdiklerini resimli Cuma mesajları ile mutlu edecek. Birlik ve beraberlik içerisinde geçirilen bu mübarek gün için haftanın en güzel 2018 Cuma mesajları yine sabah.com.tr adresinde yer alacak. Whatsapp, SMS veya diğer sosyal medya hesabınızda paylaşabileceğiniz görsellere ulaşmak için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.7.2018 07:48 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 07:48
Haftanın en güzel ve anlamlı Cuma mesajları burada! - 2018 Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerini hatırla

İslam alemi bir mübarek güne daha ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisinde. Her hafta dua ve ibadetler ile geçirilen Cuma günleri, sosyal medyada dua dolu görseller paylaşılmaya devam ediyor. Büyüklerini veya sevdiklerini bu önemli günde hatırlayarak Cuma mesajı göndermek isteyenler yine doğru adresteler. Resimli, yazılı, kısa veya uzun 2018 sabah.com.tr'de yer alıyor. Whatsapp, SMS veya Instagram hesabınızda paylaşmak için haftanın resimli Cuma mesajları göz atabilirsiniz.

HAFTANIN EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2018

Bu hafta sosyal medyada en çok paylaşım alan Cuma mesajları yine burada. Dua ve ibadetler ile geçirilen bu özel gün sevdiklerinizi güzel bir mesaj ile mutlu edebilirsiniz.

RESİMLİ CUMA MESAJI İLE BUGÜNÜ UNUTMA

Resimli Cuma mesajları ile anlam dolu sözleri en hızlı şekilde bu başlık altından paylaşabilirsiniz. Cuma günün ile ilgili dileklerinizi görsel olarak iletebilirsiniz.

HAYIRLI CUMALAR SÖZLERİ

Camilerin dolup taşacağı, ellerin semaya yükseleceği bu mübarek gün için Cuma sözleri… Sonraki sayfalara ilerleyerek en güzel sözlere ulaşabilirsiniz.

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Haftanın en güzel ve anlamlı Cuma mesajları burada! - 2018 Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerini hatırla
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