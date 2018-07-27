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'da sağanak etkili oluyor

Kentin iki yakasındaki bazı ilçelerde aralıklarla gök gürültülü sağanak etkili oluyor

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 18:53 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 18:54
İstanbul'da sağanak etkili oluyor

'un her iki yakasında aralıklarla etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

'nda başta Tuzla, , , Ümraniye, ve Beykoz'da etkili olan yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

Su birikintilerinden geçemeyen araçlar nedeniyle kentin çok sayıda noktasında trafik yoğunluğu artarken, bazı vatandaşlar da tıkanan rögarları açmaya çalıştı.

Başta Kartal olmak üzere bazı ilçelerde de ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, evlerindeki suyu kova ve paspaslarla tahliye etti.

Anadolu yakasındaki kısa süreli dolu nedeniyle araç sürücüleri alt geçitlere yönelirken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da kapalı alanlara sığındı.

'nda ise Silivri, ve Büyükçekmece civarında etkili olan yağmur ve dolu trafiği aksattı. Bazı sürücüler doludan kurtulmak için ağaç altları ve kapalı alanlara yöneldi.

İtfaiye ekiplerine birçok ilçeden su baskını ihbarı gelirken, yağış bazı bölgelerde trafik yoğunluğuna neden oldu.

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İstanbul'da sağanak etkili oluyor
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