İyi Parti o iki ismin eline geçer!

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Bu durumda, MHP'den kavga ederek ayrılan Koray Aydın ve Ümit Özdağ gibi isimler MHP'ye geri dönmez ve partiyi ellerinde tutmak isterler. Bunun için de bir nedenleri var; Devlet yardımı. Bu hiç küçümsenecek bir destek değil. Gelecek umudu vermese de 5 yıl boyunca onları ayakta tutmaya yeter. MHP'ye sıcak bakanlar ise büyük ihtimalle geri dönecekler çünkü MHP de onlara sıcak bakıyor. Ama ne zaman ve kaç kişi olur belirsiz.En umutsuz olanları ise eski merkez sağ siyasi aktörler. Sayılarının 10 civarında olduğu söyleniyor. Bunların bir kısmı belki de AK Parti'ye geçecek. Ama şu ilginç ihtimalden de söz ediliyor; Meclis'te bağımsız bir grup olarak varlıklarını sürdürmek.

Bu noktada onlarla buluşma ihtimali olan iki sürpriz isim daha var; Birincisi, Başkan Erdoğan'ı kutladığı ve görüştüğü için topa tutulan CHP Milletvekili İlhan Kesici'nin daha fazla dayanamayacağı ve partisinden istifa ederek bağımsız kalacağı söyleniyor.

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