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’a ‘yap işlet devret’ modeli

Giriş Tarihi: 27.7.2018
TBMM'de kabul edilen yasa teklifiyle Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü ve İstanbul Yeni Havalimanı gibi dev projelerde uygulanan 'yap işlet devret' modeli ve benzeri su yolu projelerinde de uygulanmasının önü açıldı. Düzenlemenin gerekçesinde de "Türkiye'de yapılacak büyük finansman ve ileri teknoloji gerektiren Kanal İstanbul gibi su yolu projelerinde, özel sektörün sermayesi ile dinamizminden faydalanılması, rekabet gücünün artırılması ve projelerin maliyetlerinin en aza indirgenmesi hedeflenmektedir" denildi.
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Kanal İstanbul’a ‘yap işlet devret’ modeli
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