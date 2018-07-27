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Komutanlardan 1. Ordu Komutanlığına ziyaret

Genelkurmay Başkanı , Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile 'daki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 11:34
Komutanlardan 1. Ordu Komutanlığına ziyaret

Genelkurmay Başkanı , beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile 'daki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yeni görevlerine başlayan Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar, ordu komutanlıklarında incelemeler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Erzincan'daki 3'üncü Ordu Komutanlığı ve 'daki 2'nci Ordu Komutanlığı karargahlarında çarşamba günü incelemelerde bulunan komutanlar, ordu komutanlıklarını ziyaretleri kapsamında bugün de İstanbul'a gitti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, 1'inci Ordu Komutanlığını ziyaret etti, bağlı birliklerde inceleme ve denetmelerde bulundu.

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Komutanlardan 1. Ordu Komutanlığına ziyaret
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